شكرا لقرائتكم اختبار طبى للمصابين في بيراميدز لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم، الأربعاء، مصابى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لإختبار طبى لتحديد موقفهم النهائى من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الخميس، على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يبحث الفريق السماوى على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة مع الزمالك على المركز الثانى، لاسيما وإن بيراميدز يرغب بشدة فى حصد الوصافة من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.

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ومن المنتظر أن يُجرى الجهاز الطبى اختبار لجميع المصابين لتحديد موقفه من مواجهة الدراويش، حيث سيخوض الفريق تدريبه الختامى اليوم، على أن يعلن بعده المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش قائمة المباراة النهائية.

ويعانى دودو الجباس وأحمد توفيق من الإصابة فى العضلة الخلفية، أدى لغياب الثنائى عن مواجهة حرس الحدود التى جمعتهما الإثنين الماضى، ومن المتوقع أن يستمرا فى الغياب عن مواجهة الدراويش ، كما سيتم إختبار أحمد أيمن منصور لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى، وهناك صعوبة فى مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، مع مراجعة موقف إيريك تراوري خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الآخر.