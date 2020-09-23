شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يطالب المصرى بـ 15 مليون جنيه لبيع غنام محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن ناديه تلقى موافقة من الانتاج الحربى على الاستغناء عن خدمات غنام محمد فى الميركاتو الصيفى الجاري مقابل الحصول على 15 مليون جنيه الأمر الذى رفضه مسئولو المصرى ودخلوا فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الانتاج الحربى لتخفيض الرقم المطلوب ، ووضع النادى البورسعيدى غنام محمد، لاعب خط وسط الإنتاج الحربى الحالى والأهلى السابق، على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وظهر اللاعب بمستوى متميز فى مباريات الإنتاج الحربى الأخيرة بالدورى ولعب دوراً كبيراً فى تعديل نتائج فريقه بعد فترة من التراجع، وسجل 3 أهداف فى 4 مباريات فضلا عن دوره المحورى مع الفريق.

ويرتبط غنام محمد بتعاقد مع الإنتاج يمتد لثلاثة مواسم قادمة، حيث كان اللاعب أحد الناشئين فى الأهلى قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تسريح فريقه بالكامل نظراً لقرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة 97 لينتقل اللاعب للجونة ويساهم فى صعود الفريق للدوري الممتاز قبل أن يرحل عنه وينضم للإنتاج الحربى ، ويعتزم مسئولو المصرى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع نظرائهم فى الانتاج الحربى لمعرفة طلباتهم المادية للإستغناء عن غنام محمد .