شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة ليتون أورينت وتوتنهام في كأس الرابطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغيت مباراة توتنهام أمام فريق ليتون أورينت، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، التي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء، بسبب إصابة عدد من لاعبي فريق ليتون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان: المفاوضات جارية بين الأطراف المعنية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على قرار عدم لعب مباراة الليلة، وسيتم اعلان المستجدات في أقرب وقت، ويقوم نادي ليتون أورينت، ورابطة الدوري الإنجليزي والسلطات المعنية بإجراء مراجعة شاملة لإجراءات الحماية من فيروس كورونا التي يتبعها النادي بهدف إعادة فتح الملعب وأرض التدريب في أسرع وقت ممكن.