شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يمارس هوايته بتسجيل الأهداف فى كرة السلة بحمام السباحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مارس المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى بالنادى الأهلى والذى انتهت مدة إعارته لنادى الاتفاق السعودى، موهبته بإحراز الأهداف، ولكن هذه المرة بعيدًا عن كرة القدم، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر ستورى صفحته الرسمية بإنستجرام، خلال وجوده فى حمام السباحة، وأحرز عدة أهداف فى كرة السلة، وتباهى أزارو بإمكانياته فى تسجيل الأهداف بالسلة.

Advertisements

ووضع مسئولو النادى الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر مسئولو الأهلى على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وحدد الأهلى الحد الأدنى لبيع أزارو وهو 2 مليون دولار، وذلك بعد رفض مقترح الاتفاق السعودى بشراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم.

ورفض الأهلى مناقشة عرض الاتفاق السعودى لشراء أزارو وكذلك أي عرض آخر تقل قيمته عن 2 مليون دولار، خاصة بعد رفض عرض صينى للاعب وصلت قيمته لـ10 ملايين دولار من موسمين فقط وبالتالى فليس من الطبيعى أن يتم بيعه بقيمة أقل من المبلغ المُحدد.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى وصول المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإجازة التى يقضيها فى بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى.