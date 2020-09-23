شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يمطر شباك نادى مصر بثلاثية فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مواجهة محلية جديدة عندما يحل ضيفاً على نظيره نادى مصر مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، فى المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادى مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذى أثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي مصر اللقاء، بقيادة مديره الفني طارق عبد الله، والذى تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لخالد جلال الذي استقال على خلفية تراجع النتائج، وهو يتمسك بالأمل الضعيف فى البقاء، حيث يتواجد فى المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الانتفاض والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية.

في اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقين بالجولة 12 بتاريخ الخامس من يناير الماضي تفوق الأهلي (3 – 1) وسجل النيجيري جونيور أجايى ومروان محسن (هدفين) فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد.

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نادي مصر في المركز السابع عشر (قبل الاخير) برصيد 20 نقطة من 27 مباراة فاز في 3 منها وتعادل في 11 وخسر 13 وسجل 17 هدفاً مقابل 40 في شباكه.

بينما الأهلي (البطل) في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة من 28 مباراة فاز في 23 منها وتعادل في 4 وخسر مرة وحيدة وسجل 63 هدفاً وعليه 8 أهداف.