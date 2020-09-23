شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات تثقيفية لمراقبى الحكام باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة محاضرات تثقيفية لمراقبي حكام مباريات الدوري الممتاز، بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة، وسيد مراد رئيس اللجنة الفنية للجنة الحكام بالجبلاية، الهدف منها التعريف بآخر التطورات والتغيرات الجديدة فى مجال التحكيم.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ومدير اللجنة عزب حجاج على منح بعض الوجوه الجديدة للحكام فرصة إدارة مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى خلال الفترة المقبلة، وتحديدا الأهلى الذى حسم فريقه لقب الدورى للموسم الجارى من أجل إكساب الحكام حساسية المباريات الجماهيرية الكبيرة.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن "فيفا" لم يحدد إرسال أسماء حكام var فى القائمة الدولية للحكام، والتى يرسلها كل اتحاد أهلى للاتحاد الدولى يوم 30 أكتوبر من الشهر المقبل.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن هناك عدداً محدداً من الدول تستخدم تقنية حكم الفيديو أو الفار فى الدوريات، وفى أفريقيا يستخدمها الدورى المصرى والمغربى فقط حتى الآن، وبالتالى من الصعب إرسال حكام مختصين بالفار فقط.

من ناحية أخرى، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 30 أكتوبر المقبل آخر موعد لإرسال كل اتحاد أهلي القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021 ، وهو ما ستحدده لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة.