شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا تعلن انطلاق الجلسة السابعة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا انطلاق الجلسة السابعة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورتس، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي إن الجلسة بدأت في تمام التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا، 7 صباحا بتوقيت جرينتش. Advertisements ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030. وكان المدعي العام السويسري طالب الثلاثاء، بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا، فيما شدد على ضرورة معاقبة فالكه بالسجن لمدة 3 سنوات.

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