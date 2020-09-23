الامارات | مبابي أفضل مهاجم فرنسي لعب كأس العالم "مجاناً"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن جوانب عدة في حياة نجم باريس سان جيرمان، ومهاجم المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018، كيليان مبابي (22 عاماً)، ومن ضمنها التبرع بعائداته التي جناها خلال اللعب بقميص "الديوك" في مونديال روسيا، إذ تبرع بكل راتبه لجمعية خيرية للأطفال تدعى بريمير دي كوردي، خصوصاً أن مبابي كان يتقاضى 20 ألف يورو عن كل مباراة، بجانب حصوله على مكافأة بلغت 300 ألف يورو بفوز المنتخب الفرنسي بالبطولة، فاعتبرته الصحيفة "أفضل لاعب فرنسي لعب كأس العالم مجاناً".

وتطرق تقرير الصحيفة إلى مسيرة حياة اللاعب المنحدر من أصول إفريقية، وأنه رغم عمره الصغير، إلا أنه يعد ثاني أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بعد انتقاله بقيمة 180 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، إلا أن مبابي ووفقاً للصحيفة، أبدى رغبته بعدم استكمال عقده الحالي مع ناديه الباريسي، بإبلاغ إدارة ناديه عزمه الرحيل العام المقبل 2021، في ظل اهتمام اندية كبرى الحصول على خدماته، من أبرزها ريال مدريد الإسباني وليفربول. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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