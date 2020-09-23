الامارات | الكشف عن تفاصيل اتفاق أتلتيكو مدريد ولويس سواريز.. رغم عودته للتدريب مع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل اتفاق أتلتيكو مدريد ولويس سواريز.. رغم عودته للتدريب مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة اليوم أن اتفاقا نهائيا قد تم بين وكيل نجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز ونادي أتلتيكو مدريد، على أن يتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط، خاصة بعد أن أعطت إدارة برشلونة موافقتها على انتقالها دون اشتراط الحصول على مقابل مادي. وقالت الصحيفة إن أتلتيكو سيمنح سواريز راتبا سنويا يصل إلى 7.5 ملايين يورو، على أن يمتد العقد على موسمين حتى 2022.



وقالت إن الاتفاق مع برشلونة يقتضي حصول النادي على امتيازات خاصة في حال تحقيق اللاعب إنجازات مع النادي، أبرزها حصول برشلونة على مليوني يورو في حال بلوغ أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعب عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية مع فريق برشلونة، بانتظار الحسم رسميا في انتقاله إلى مدريد، والمتوقع أن يتم غداً، على أن يخضع بعد ذلك للفحوص قبل التوقيع على العقد. ولن يخوض اللاعب أي مباريات خلال التدريبات خشية التعرض للإصابة.

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