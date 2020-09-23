شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال سيميدو لصفوف وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، انتهاء إجراءات صفقة انتقال الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، إلى صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي. وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلبونة، بلغت صفقة انتقال المدافع البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى في صورة حوافز مرتبطة بنسبة المشاركة والتهديف. وانضم سيميدو إلى صفوف برشلونة في صيف 2017 قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، وخاض 122 مباراة، منهم 82 بالدوري الإسباني و23 بدوري الأبطال و16 بكأس إسبانيا و2 بكأس السوبر الإسباني، أحرز خلالهم هدفين، وحقق مع الفريق الكتالوني بطولتين للدوري الإسباني 2017-18 و2018-19، وكأس الملك 2017-18، وبطولة للسوبر الإسباني 2018-19. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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