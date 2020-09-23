شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم 3 صفقات جديدة لـ«سلة الرجال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، أن النادي أجرى ثلاث صفقات جديدة لتدعيم صفوف سلة «الرجال» استعدادًا للموسم الجديد.
وأوضح أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد مهيب، قادمًا من نادي سبورتنج، وأحمد حمدي، قادمًا من إحدى الجامعات الأمريكية، ومحمد مصطفى عبدالمجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف «مصر للتأمين».
ويُذكر أن الأهلي قد خسر بطولتي الدوري وكأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، ما جعل الإدارة تسارع في تدعيم صفوفه.
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