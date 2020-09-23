شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الصافي: سعداء بالتتويج بكأس مصر.. ووجود «الخطيب» دافع قوي للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن التتويج بكأس مصر للطائرة لم يكن مصادفة.

وأبدى سعادته بوجود محمود الخطيب، رئيس النادي، في المباراة النهائية، ما أدى إلى المزيد من الدوافع لدى الجهاز الفني واللاعبات لتحقيق البطولة.

وأضاف أن الفوز بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الصيد يؤكد زعامة «سيدات طائرة الأهلي» على البطولات التي يشارك بها الفريق، مشيرًا إلى أن لاعبات الفريق نجحن في صناعة تاريخ كبير بالبطولة بعد التتويج باللقب، خاصة أن اللقب جاء عقب الفوز ببطولة الدوري منذ أيام قليلة.

وأكد أن مسابقة كأس مصر شهدت منافسة قوية بين الفرق هذا الموسم، وهو ما ظهر خلال مباراة نصف نهائي كأس مصر بعد خروج الزمالك أمام الصيد.

وشدد «الصافي» على أن اللاعبات والجهاز الفني تعاهدوا فيما بينهم على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الموسم، وكان آخرها بطولة كأس مصر.

واختتم «الصافي» حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي الأهلي على مؤازرتهم المستمرة للفريق، متعهدًا بتحقيق جميع البطولات التي يشارك بها الفريق في الفترة المقبلة.

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