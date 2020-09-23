شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولي: الجمع بين الثنائية يحمل الأهلي مسؤولية في المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة الطائرة «سيدات»، أن الفريق توج ببطولة كأس مصر ‏عن جدارة بعد الأداء القوي والإصرار والروح الجماعية التي تعد كلمة السر في تتويج الفريق ‏بالبطولات.

وقالت لاعبة الأهلي إن تعليمات الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، كانت واضحة ‏من البداية، وكانت تتلخص في احترام المنافس «فريق الصيد»، الذي نجح في تقديم عروض قوية هذا ‏الموسم، وضرورة حسم اللقب للجمع بين ثنائية الدوري وكأس مصر.‏

وشددت مريم متولي على أن حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في صالة الشرقية ‏للدخان حمَّل الفريق مسئولية مضاعفة من أجل الفوز باللقب، وأسهم في ارتفاع ‏الروح المعنوية للفريق.‏

وأشارت لاعبة «طائرة الأهلي» إلى أن الفريق أمامه المزيد من التحديات، وأن البطولات والألقاب لن ‏تتوقف خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود الجهاز الفني والجيل الحالي القادر على ترك بصمة ‏قوية والاستمرار في صناعة تاريخ مجيد من البطولات.