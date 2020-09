شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Spotify تكشف الأغنية الأولي في الاستماع داخل مصر: محمد صلاح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف Spotify أن الأغنية الخاصة بنادي ليفربول You’ll Never Walk Alone قد حصلت على النسبة الأعلى من الاستماع من بين أغاني الأندية عبر منصة الاستماع العالمية، وذلك ضمن دراسة حول عادات الاستماع لمشجعي كرة القدم بعد نهاية موسم كرة القدم في أوروبا.

وكشفت أحدث البيانات من Spotify أن أغنية Gerry & The Pacemakers كانت رائجة في مصر وعالمياً في شهر يونيو ويوليو وأغسطس*، وتقدمت على غيرها من أغاني الأندية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة جماهيرياً مثل أغنية نادي برشلونة (Cant del Barça- Autèntic Himne del Barça Desde 1973 أداء Rudy Venter) وأغنية نادي مانشستر يونايتد (Bonus Glory Glory Man United أداء Fans Forever) وأغنية بايرن ميونيخ (Stern des Südens أداء Bayern Fans United).

وتشير الأرقام إلى أن أغنية الأندية الأوروبية التي يتم تشغيلها على Spotify هي أغاني الأندية الأكثر استماعاً التي عكست أداء الفرق الأبرز وأهمها ليفربول الذي توج بطلاً من بين الأندية الإنجليزية بتاريخ 25 يونيو من العام الجاري.

وتعبيراً عن شغفهم بنادي برشلونة الكتالوني في مصر، شهدت أغنية النادي Cant del Barça- Autèntic Himne del Barça Desde 1973 التي يؤديها Rudy Venter أكبر نسبة زيادة في معدّل الاستماع في مصر وارتفعت حتى 185% من بداية الفترة ذاتها وحتى نهاية المباريات. والجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات كانت قد تمت قبل أيام قليلة من خروج النادي الكاتالوني من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ.

وشهدت الأغنية المفضلة لدى جمهور ليفربول You’ll Never Walk Alone أداء Gerry & The Pacemakers ثاني أعلى نسبة ارتفاع 36% بعدد مرات الاستماع.

يذكر أن أغنية نادي ليفربول حصلت على الأعلي استماع في مصر بسبب احتراف المصري محمد صلاح بالعب للنادي الأنجليزي والذي حقق معه الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أوروبا.