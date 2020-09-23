شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط» الأهلي تسابق الزمن لتسويق جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من جهودها لتسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، عقب نهاية الموسم الجارى وذلك بعد ترحيب اللاعب بالرحيل بشرط وجود عرض مناسب فنيًا وماديًا.

ووفقًا لمصدر داخل لجنة التخطيط، رحب رينيه فايلر المدير الفنى، أيضا برحيل اللاعب من أجل إفساح مكان في القائمة لضم لاعب جديد.

وقال هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي، إن موكله لا يمانع الخروج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بشرط وجود عرض مميز فنيًا وماديًا، مشيرًا إلى أنه لم يحدد البرازيل كشرط للرحيل.

وأضاف هشام بن صالح في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» أن جيرالدو يركز الآن فقط على الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وعن علاقة الأنجولي بالجهاز الفني للأهلي، أشار إلى أن جيرالدو لاعب محترف وملتزم بتعليمات الجهاز الفني، والدليل مشاركته في المباريات الأخيرة.

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