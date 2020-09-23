الإسماعيلي يكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الأساسيين، مران استشفائى مساء أمس، تحت قيادة ردودلفو مخطط الأحمال البرازيلى، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز يوم الخميس المقبل، على ملعب النادى الإسماعيلى، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بمسابقة الدورى الممتاز.
ويتطلع جهاز الدراويش لإزالة علامات الإرهاق لدى اللاعبين بعد مشاركتهم أمس بمواجهة إنبى، وخاض باقى أعضاء الفريق مباراة ودية أمام فريق بورفؤاد من أجل إعدادهم للمشاركة في مباريات الدورى المقبلة.
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