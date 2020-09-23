ليستر يستضيف أرسنال «النني».. موعد مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام مساء اليوم الأربعاء، 8 مباريات ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. ويستضيف فريق ليستر سيتي نظيره أرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، على ملعب كينج بارو، في أبرز المواجهات المنتظرة ضمن منافسات هذا الدور من البطولة. وجاءت مواعيد أبرز المواجهات على النحو التالي: ستوك سيتي ضد جيلينجهام: 8 مساءا. بريستون ضد برايتون: 8 مساءا. ميلوول ضد بيرنلي: 8 مساءا. ليستر سيتي ضد أرسنال: 8.45 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1. تشيلسي ضد بارنسلي: 8.45 مساءا، وتنقل المباراة عبر قناة 2 beIN SPORTS HD. Advertisements موركامب ضد نيوكاسل: 8.45 مساءا. فولهام ضد شيفيلد وينزداي: 8.45 مساءا. فليتوود ضد إيفرتون: 8.45 مساءا، وتنقل عبر قناة 3 beIN SPORTS HD. الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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