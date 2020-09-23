شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب صفقة في صيف 2020.. رابحة لـ 4 أطراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي آر بي لايبزيج الألماني، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي النرويجي أليكساندر سورلوث، لينهي بذلك واحدة من أغرب صفقات عالم كرة القدم العالمية.

وتكمن غرابة الصفقة في أنها شهدت تداخل 4 أطراف، اللاعب نفسه مع النادي الألماني بالإضافة لناديي كريستال بالاس الإنجليزي وطرابزون سبور التركي.

وكان المهاجم النرويجي (24 عامًا) قد بدأ مسيرته ضمن فريق روزنبيرج النرويجي، وبزغ نجمه مبكرًا لينضم في شتاء 2016 لنادي خرونينجن الهولندي، لكن التجربة لم تكن ناجحة وانتقل بعد عام ونصف العام إلى صفوف نادي ميتييلاند الدنمارك، وهناك قدم مستوى رائع وتمكن من الاشتراك في تسجيل 24 هدفًا في 26 مباراة في مختلف البطولات، ليتحرك نادي كريستال بالاس الإنجليزي ويضمه في شتاء 2018 (بعد 6 أشهر فقط مع النادي الدنماركي) مقابل 2 مليون يورو.

ومع كريستال بالاس، عاش سورلوث أسوأ فتراته في مسيرته حتى اللحظة، حيث شارك النرويجي في 20 مباراة خلال موسمين مع الفريق مع تسجيله لهدف يتيم في مسابقة كأس رابطة المحترفين، وأعاره النادي الإنجليزي في شتاء 2019 لنادي جينت البلجيكي خلال موسم 2018/2019، لكن اللاعب لم يقدم المردود المنتظر بتسجيله 5 أهداف في 22 مباراة، لتنتهي إعارته ويعود مجددًا لكريستال بالاس في صيف 2019.

وفي سوق الانتقالات الصيفية في 2019، نجح كريستال بالاس في التوصل إلى اتفاق مع نادي طرابزون سبور التركي بأن يستعير المهاجم النرويجي لمدة موسمين، على أن يكون النادي التركي مُلزم بشراء اللاعب في نهاية الموسم الثاني من الإعارة (2020/2021) مقابل 6 ملايين يورو، وذلك في حال أن شارك على الأقل في 50% من المباريات.

وبدأ سورلوث مسيرته الحقيقية في موسم 2019/2020 مقدمًا أفضل موسم له على الإطلاق، مع بزوغ نجمه بشدة مع النادي التركي، وتسجيل اللاعب لـ 33 هدفًا في 49 مباراة، بجانب 11 تمريرة حاسمة، وتصدر صدارة الهدافين في الدوري التركي من خلال تسجيله 24 هدفًا، وهو السجل الذي وضعه كتاسع أفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنصرم.

وتمتد تألق اللاعب للمنتخب النرويجي، فسجل 6 أهداف في 6 مباريات لعبها خلال الموسم الماضي مع منتخب بلاده، على الرغم من أنه لعب بشكل أساسي في نصف هذا العدد (3).

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وحدد جوليان ناجلسمان، مدرب آر بي لايبزيج، اسم المهاجم النرويجي الواعد لتعزيز صفوف فريقه الذي خسر خيارين هجوميين في صيف 2020 (تيمو فيرنر وباتريك شيك)، لكن كانت المشكلة هي التفاوض مع طرفين، المالك الأصلي للاعب، كريستال بالاس، والمالك المحتمل للاعب بنهاية موسم 2020/2021، طرابزون سبور.

وبعد أشهر من المفاوضات، وبعد اتفاق كامل مع اللاعب الذي حاول توتنهام انتدابه مؤخرًا لكنه اختار الانضمام للنادي الألماني، اتفق كريستال بالاس مع طرابزون سبور على أن يقطع الأخير إعارة اللاعب ليعود للنادي الإنجليزي، حتى يتمكن كريستال بالاس من بيع اللاعب إلى النادي الألماني، ومن ثم يتقاسم قيمة البيع مع النادي التركي، وهو ما حدث بالفعل مع بيع كريستال بالاس لسورلوث بشكل رسمي بالأمس في مقابل 20 مليون يورو (بدون الإضافات)، ليحصل النادي الإنجليزي على قيمة مالية أعلى من المتوقع (بعد أن كان اتفق مع طرابزون على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين يورو فقط)، وحصل طرابزون على النصف الأخر من المبلغ في ثانني أغلى عائد يحصل عليه النادي من بيع لاعب (بعد التركي يوسف يازيجي، الذي تم بيعه في صيف 2019 إلى ليل الفرنسي في مقابل يقارب من 20 مليون يورو)، في حين انضم سورلوث لنادي كبير ينافس على اللقب المحلي ويشارك في دوري الأبطال، وحصل جوليان ناجلسمان على طلبه في سوق الانتقالات، لتكون الصفقة الغريبة رابحة لجميع الأطراف.