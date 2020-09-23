شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أمير مرتضى أحد أهم أسباب نجاح الزمالك في السنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الدور الذي يقوم به أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «أمير مرتضى أحد أهم الأسباب في نجاح الزمالك بالسنوات الأخيرة».

وأشار إلى أن طلبه بتواجد مدير كرة بالزمالك ليس له علاقة بمهام أمير مرتضى في الزمالك.

واختتم حديثه قائلا: «أريد أن يتواجد عامل مساعد مع أمير يجعله أكبر ويبتعد عن أزمات غرفة الملابس من أجل التركيز في مهامه ومواصلة النجاحات».