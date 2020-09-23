شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني» يدير مباراة نادي مصر في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر أمام نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدير المباراة الحكم أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة افريق الأول لكرة القدم بنادي مصر أمام نظيره الأهلي