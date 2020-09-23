شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم نغلق ملف الصفقات الجديدة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مجلس إدارة ناديه لم يغلق ملف الصفقات الجديدة حتي الآن. وأشار منصور أنه في انتظار المدير الفني الجديد لعرض عليه الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها والتعرف على رؤيته واحتياجاته للفترة المقبلة. وأضاف رئيس الزمالك: «مستعدون لزيادة عدد الصفقات في حال طلب المدير الفني الجديد، التدعيم بعناصر أخري». وأعلن «منصور» أنه سيتم إعلان اسم المدير الفني الجديد، مساء الأربعاء، حتي يبدأ مهمته في إعداد الفريق للبطولة الأفريقية والموسم الجديد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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