شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يجهز محمد صادق لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج تدريبي مكثف، لمحمد صادق، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها «صادق» تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

ودفع «ريكاردو» بمحمد صادق في جزء من ودية بورفؤاد، التي أقيمت الثلاثاء، لإكسابه حساسية المباريات.

وسيحسم «ريكاردو»، مصير الدفع بـ«صادق» أمام بيراميدز، على ضوء الاختبار الفني، الذي سيجريه اللاعب، مساء اليوم.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، الخميس، على أرض ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون للدوري.