شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم حتي الإعلان عن اسم المدير الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مجلس إدارة ناديه في حالة انعقاد دائم حتي الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولي المهمة الفنية، خلفًا لباتريس كارتيرون.

وأشار «منصور» إلى أن المدير الفني الجديد سيتم إعلانه مساء الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيلبي طموحات الزملكاوية.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدير الفني شبه انتهت من اختياراتها، والتي سيتم عرضه على المجلس اليوم، قبل إعلانه رسميًا.