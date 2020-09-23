شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نادي مصر والأهلي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي مصر، الليلة، نظيره النادي الأهلي على ملعب ستاد الكلية الحربية في المباراة المقررة من الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1».
ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر البطولة برصيد 73 نقطة إذ ضمن بالفعل التتويج بالمسابقة رسميًا، فيما يدخل نادي مصر المباراة وهو في المركز 17 برصيد 20 نقطة، فيما يتبقى له مباراة مؤجلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة نادي مصر والأهلي.. والقناة الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.