شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نادي مصر والأهلي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي مصر، الليلة، نظيره النادي الأهلي على ملعب ستاد الكلية الحربية في المباراة المقررة من الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1».

ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر البطولة برصيد 73 نقطة إذ ضمن بالفعل التتويج بالمسابقة رسميًا، فيما يدخل نادي مصر المباراة وهو في المركز 17 برصيد 20 نقطة، فيما يتبقى له مباراة مؤجلة.