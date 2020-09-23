شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مدربين يتسابقون علي تولي تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بين 8 أسماء لتولي احدهم مهمة المدير الفني، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ورحل «كارتيرون» عن الفريق، بعد إبداء رغبته في فسخ التعاقد من أجل التعاقد مع نادي التعاون السعودي.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، تفاضل بين خمسة أسماء، للتعاقد مع أحدهم لقيادة الزمالك، ويأتي في مقدمتهم البرتغالي باتشوكا، الذي سبق له وتولي القيادة الفنية للزمالك، وكالديرون، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، وهيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأسبق، والإيطالي تراميزاني، المدير الفني السابق لفريق سيون السويسري، والبلجيكي هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، وجورفان فييرا، مدرب الزمالك الأسبق، وتاكيس جوناس، مدرب وادي دجلة السابق، بالإضافة إلى جورج كوستا، مدرب أنجولا السابق.

وينتظر ان يبدأ المدير الفني الجديد مهمة عمله اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من توقيع العقود، بينه وبين المستشار مرتضي منصور.