شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق نادي مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، في رحلة للعودة إلى منصات التتويج، أو على الأقل الحصول على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، حين يخوض منافسة شرسة في البريميرليج هذا الموسم.

ويتسلح المدير الفني النرويجي للفريق أولي جونار سولشاير بأسلحته المتمثلة في نجوم بحجم بول بوجبا وديفيد دى دخيا وانتوني مارسيال وبرونو فيرنانديز، من أجل إعادة الفريق إلى سابق مجده، بعد سنوات من التخبط عقب رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريبه.

وفيما يلى سنعرض جدول المباريات الخاص بالشياطين الحُمر حتى نهاية عام 2020 باليوم والساعة والملعب.

اليوم الساعة طرفي المباراة الملعب 26 سبتمبر 2020 1:30 مساءا برايتون ضد مانشستر يونايتد برايتون 3 اكتوبر 2020 4:00 مساءا مانشستر يونايتد ضد توتنهام مان يونايتد 17 اكتوبر 2020 4:00 مساءا نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد نيوكاسل 24 اكتوبر 2020 4:00 مساءا مانشستريونايتد ضد تشيلسي مان يونايتد 13 اكتوبر 2020 يحدد لاحقا مانشستر يونايتد ضد ارسنال مان يونايتد 7 نوفمبر 2020 5:00 مساءا ايفرتون ضد مانشستر يونايتد ايفرتون 21 نوفمبر 2020 5:00 مساءا مانشستر يونايتد ضد ويست بروم مان يونايتد 28 نوفمبر 2020 5:00 مساءا ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد ساوثهامبتون 5 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ويست هام ضد مانشستر يونايتد ويست هام

12 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مان يونايتد 15 ديسمبر 2020 9:45 مساءا شيفلد يونايتد ضد مانشستر سيتي شيفلد يونايتد 19 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد مان يونايتد 26 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ليستر سيتي 18 ديسمبر 2020 5:00 مساءا مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون مان يونايتد