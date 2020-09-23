شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يكرم "عزمى مجاهد وعوف" فى نهائى كأس الرجال الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن تكريم الراحل عزمى مجاهد نجم اللعبة السابق بنادي الزمالك ، بإهداء درع الإتحاد إلى أبنته فى نهائى كأس مصر عقب لقاء الأهلى و طلائع الجيش بصالة صيد أكتوبر الليلة ، كما سيتم أيضا تكريم الراحل عبد الرحمن عوف نجم اللعبة السابق على هامش النهائى ، رحل عزمى مجاهد يوم 12 سبتمبر الجارى بعد معاناه مع فيروس كورونا اللعين بأحد مستشفيات الدقى .

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تأهل الأهلى بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل ، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.