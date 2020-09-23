شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة مكسب المقاصة ربع مليار جنيه من إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ايهاب جلال
وتابع تامر النحاس : "إيهاب جلال وافق على تدريب المقاصة فى المرة الأخيرة لإنقاذ النادى من مغبة الهبوط للقسم الثانى وهو ما تحقق بالفعل ولكنه لم يحصل إلا على راتب نصف شهر من إجمالى ست شهور عمل بها مع الفريق الفيومى فيما حصل جهازه على راتب شهر ونصف فقط بالإضافة لوجود مستحقات مالية متأخرة للاعبين طالب بها إيهاب جلال مراراً وتكراراً ضمن أسلوبه فى الدفاع عن حقوق لاعبيه قبل مطالبتهم بأفضل مردود فى الملاعب".
ايهاب جلالوأكمل تامر النحاس :"ايهاب جلال طلب من إدارة المقاصة منح اللاعبين مستحقاتهم مقابل منحه هو شخصياً شيكات مستحقة الدفع ، لوقت لاحق وحصل على وعد لتنفيذ هذا المقترح قبل مواجهة الاتحاد السكندرى وحتى وقتنا هذا لم يتحقق شيئاً من هذا الوعد فقررنا إخطار اتحاد الكرة بالموقف ومنحنا مسئولى المقاصة مهلة 5 أيام لصرف المستحقات وليس الرحيل ولو منح المقاصة ايهاب جلال مستحقاته سيعود لتدريب الفريق الفيومى وفى حالة عدم الالتزام بصرف المستحقات خلال المهلة طالبنا اتحاد الكرة بفسخ العقد".
ايهاب جلالويضيف تامر النحاس :"ايهاب جلال رفض عرض للعودة لتدريب المصرى قبل تولى على ماهر وطالب مسئولى المصرى بالحديث مع مسئولى المقاصة وتكرر الآمر مع وصول عرض من بيراميدز وطالبهم أيضاً بالرجوع لمسئولى المقاصة ولكن فؤجئنا بأن مسئولى النادى الفيومى يتلاعبون بالكلمات وأؤكد لو إيهاب جلال سيتولى تدريب بيراميدز لماذا سنخبأ الامر ؟ ، أنا وجلال لدينا من الوضوح والصراحة لإعلان الموقف بشكل كامل".
وعن رجب بكار لاعب بيراميدز قال تامر النحاس :" حاولت التواصل مع مسئولى بيراميدز لمعرفة أسباب إيقاف اللاعب وهل هو قرار فنى أم إدارى ، ارغب التواصل معهم لإزالة أى سوء تفاهم موجود ، رجب بكار متعاقد مع بيراميدز لمدة 4 سنوات وسيكون موجود معهم بالموسم الجديد وفى حالة وصول عرض من الزمالك أو الاهلى سيكون القرار لإدارة بيراميدز".
وقرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول إعتذار ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، بعد أن تقدم المدرب بإعتذار رسمي لمجلس الإدارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية ، وقرر مجلس المقاصة قبول الإعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الأخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.
قرر مجلس المقاصة تكليف كابتن علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري، علي أن يتولي جمال عمر و أحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور ، خاصة بعد إعتذار حمد إبراهيم ومصطفي كمال معاوني إيهاب جلال.
ايهاب جلال
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