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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

القنوت الناقلة لمباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري

ويلتقى الأهلى في الثامنة مساء يوم الأربعاء، مع نادي أف سى مصر على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 " Ontime sports 1" الناقل الحصرى لمباريات الدوري المصري. الأهلي ونادي مصر موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجه محلية جديدة عندما يحل ضيفاً على نظيره نادي مصر مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الكلية الحربية ،في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

وفاز الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، والتي ستجبر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذي وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد التحدي الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادي أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية، ويرفض فايلر الاعتماد بشكل كبير على العناصر المجمدة والشباب خلال المرحلة المقبلة بعد حسم الدوري، لرغبته في الاطمئنان بشكل دائم على العناصر الأساسية قبل خوض غمار بطولة افريقيا.

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي مصر اللقاء بقيادة مديره الفني طارق عبد الله والذي تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لخالد جلال الذي استقال على خلفية تراجع النتائج، وهو يتمسك بالأمل الضعيف في البقاء، حيث يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الانتفاض والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية.

الأهلي ضد نادي مصر

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق نادى مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلي ونادي مصر



فى الوقت الذى اقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري

الأهلي ضد نادي مصر



وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.

محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر



اختارت لجنة الحكام الرئسية باتحاد الكرة الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة النادي الأهلي أمام نادي مصر المقرر لها الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب الكلية الحربية ،في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد نادي مصر

من المتوقع أن يدخل الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محممد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط: محمد مجدي (قفشة)، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمود كهربا

في الهجوم: أليو بادجي، جونيور أجاي

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة نادي مصر ضد الأهلي

