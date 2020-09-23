شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستعيد "عماد السيد ومانجه والميدانى" أمام إنبي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندري بقياده دكتور عمرو الأشلم و أحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال و محمد عبد الفتاح المعد البدنى بنادى الاتحاد فى علاج وتجهيز الثلاثى عماد السيد حارس المرمى و أحمد نبيل مانجه لاعب الوسط و عمر الميدانى جوكر الفريق و أصبحو جاهزين للمشاركة فى مباراة إنبى المقرر لها الثامنه مساء الجمعه ضمن مباريات الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز .

وغاب الثلاثى عمر الميداني و عماد السيد و مانجه عن المباريات الماضية لفريق الاتحاد السكندري ، الأمر الذى أدى إلى أزمات فنيه لطلعت يوسف المدير الفنى.

ويغيب عن لقاء إنبي ، أحمد رفعت مهاجم الاتحاد السكندري والذى يعانى من مزق بسيط فى العضله الضامة.

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ويخضع فريق الاتحاد السكندري عصر اليوم الثالثه عصرًا لاختيار " رابيد تيست" المتفق عليه قبل 48 ساعة من المباريات الرسميه كابروتوكول طبى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكره القدم.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على فريق قوى وعنيد مثل انبى نظرا لزحف جميع الفريق للمنافسه على المراكز المتقدمه حيث لأول مره ينجح سموحه فى خطف المركز الخامس من الاتحاد السكندرى.

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد أجرى اتصالا هاتفيا بطلعت يوسف للاطمئنان على اللاعبين وطالبهم بضروره تحقيق الفوز لمصالحه جميع الثغر المتعطشه للانتطارات