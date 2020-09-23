شكرا لقرائتكم دجلة يمنح طفل مباراة طلائع الجيش العضوية الشرفية بعد إعتداء "هلال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد هلال لاعب الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، منح النادى العضوية الشرفية للطفل جامع الكرات وأسرته، بعد الطريقة الغير لائقة التى تعامل بها اللاعب مع الطفل خلال مواجهة طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، والتى انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 1/0، حيث كتب هلال عبر حسابه الشخصى على تويتر: "تم التواصل مع والد عمر وتم منح الأسرة عضوية شرفية فى نادى وادى دجلة، وكل الشكر لأسرة النادى وعلى رأسهم المهندس ماجد سامى".

وكان هلال أكد فى تصريحاته، أن تصرفه كان به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف ونحتاج إلى الفوز باللقاء، لافتًا إلى أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر فى الصورة ، مؤكداً أنه يحترم الجميع ولا يقصد الإهانة لطفل الملاعب وأتمني أن يقبل اعتذاري.

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محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة فقد أعصابه على أحد صبية الملاعب في لقاء فريقه ضد طلائع الجيش وخلال تنفيذه الى ركلة ركنية قام محمد بمشادة كلامة مع احد صبية الملاعب قام بالكلام معه بطريقة غير لائقة.

كما حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل، حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.