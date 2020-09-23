شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يخضعون لتحاليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تحليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبلة على استاد المكس بالاسكندرية فى الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين الماضى على جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد سجله عمرو جمال، ويواصل الفريق تدريباته اليومية بدون راحة نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

على الجانب الأخر ، حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل الذى لاقي معاملة سيئة من محمد هلال لاعب وادى دجلة فى مباراة الفريقين حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.

ومن جانبه، اعتذر محمد هلال لاعب وادى دجلة إلى طفل الملاعب عن الطريقة السيئة التى تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، مشيراً إلى أنه كان تصرفه به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف.

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فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كل الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرًا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى ما زال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضًا جديدًا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.