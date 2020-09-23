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جدة - عمرو شويل يستعد النادي الأهلى لمواجهة نادي مصر مساء الأربعاء، فى منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري





ويلتقى الأهلى في الثامنة مساء يوم الأربعاء، مع نادي أف سى مصر على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 " Ontime sports 1" الناقل الحصرى لمباريات الدوري المصري.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد نادي مصر

من المتوقع أن يدخل الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محممد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط: محمد مجدي (قفشة)، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمود كهربا

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في الهجوم: أليو بادجي، جونيور أجاي

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد نادي مصر



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق نادى مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز

فى الوقت الذى اقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

موعد مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري





وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.