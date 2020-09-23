شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهة الأهلى ونادى مصر قبل لقاء الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة 29 بالموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصري لكرة القدم بلقاء يجمع نادى مصر مع الأهلي على ملعب الكلية الحربية بصافرة الحكم محمود بسيونى، وكانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت أمس (الثلاثاء) بفوز الزمالك على ضيفه طنطا (3 – 1) باستاد القاهرة الدولى، ونستعرض أرقام طرفى هذا اللقاء بالموسم الحالي ونبذة عن حكم اللقاء في النقاط التالية :

1- نادى مصر فى المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 20 نقطة من 27 مباراة فاز فى 3 منها وتعادل فى 11 وخسر 13 وسجل 17 هدفاً مقابل 40 فى شباكه.

2- الأهلي (البطل) في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة من 28 مباراة فاز في 23 منها وتعادل في 4 وخسر مرة وحيدة وسجل 63 هدفاً وعليه 8 أهداف.



3- فى الجولة 28 تعادل نادى مصر مع طنطا (0 – 0) وهو التعادل السادس للفريق منذ عودة الدوري مقابل فوز وحيد وثلاث خسائر.



4- وبنفس النتيجة تعادل الأهلي مع المقاصة فى الجولة 28 ليكون التعادل الثالث له فى 11 مباراة خاضها بعد استئناف الدوري مقابل 7 انتصارات وخسارة واحدة.



5- مصطفى سلطان فى صدارة هدافى نادى مصر هذا الموسم برصيد 5 أهداف ثم رضا الويشي بـ 4 أهداف.

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6- وليد سليمان على رأس قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 8 أهداف ثم حسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد مجدي "قفشه" وعلي معلول ومروان محسن برصيد 5 أهداف.



7- تولى طارق عبد الله المهمة الفنية لنادي مصر بعد استقالة خالد جلال عقب خسارة الفريق أمام المقاصة (0 – 3) في الجولة 27.



8- فى اللقاء الوحيد الذى جمع الفريقين بالجولة 12 بتاريخ الخامس من يناير الماضي تفوق الأهلي (3 – 1) وسجل له النيجيري جونيور أجايي ومروان محسن (هدفين) فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد.



9- حكم اللقاء محمود بسيوني أدار 11 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري من بينها لقائي نادي مصر أمام طلائع الجيش والمصري في الجولتين السادسة عشرة والثانية والعشرين لكنه لم يُدير اي لقاء للأهلي.



10- خلال المباريات السابقة اشهر بسيوني 36 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء منها ركلتين في لقاء الإنتاج الحربي والجونة بالجولة السابقة