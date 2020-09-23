شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُكرم طفل مباراة الطلائع بمنحه عضوية شرفية بعد اعتداء محمد هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد هلال، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، منح النادى العضوية الشرفية للطفل جامع الكرات وأسرته، بعد الطريقة غير اللائقة التى تعامل بها اللاعب مع الطفل خلال مواجهة طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، والتى انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 1/0، وكتب هلال عبر حسابه الشخصى على تويتر، "تم التواصل مع والد عمر ومنح الأسرة عضوية شرفية فى نادى وادى دجلة، وكل الشكر لأسرة النادى وعلى رأسهم المهندس ماجد سامى".



محمد هلال

وكان هلال أكد فى تصريحاته، أن تصرفه كان به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف ونحتاج إلى الفوز باللقاء، لافتًا إلى أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر فى الصورة ، مؤكداً أنه يحترم الجميع ولا يقصد الإهانة لطفل الملاعب وأتمني أن يقبل اعتذاري.

محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة فقد أعصابه على أحد صبية الملاعب فى لقاء فريقه ضد طلائع الجيش وخلال تنفيذه ركلة ركنية قام محمد بمشادة كلامة مع أحد صبية الملاعب وتحدث معه بطريقة غير لائقة.

كما حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل، حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.