شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعيد عماد و مانجه والميدانى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى، بقياده دكتور عمرو الأشلم وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال ومحمد عبد الفتاح المعد البدنى بنادى الاتحاد، فى تجهيز الثلاثى عماد السيد حارس المرمى وأحمد نبيل مانجه لاعب الوسط وعمر الميدانى جوكر الفريق وأصبحوا جاهزين للمشاركة فى مباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز .

وغاب الثلاثى عمر الميداني وعماد السيد ومانجه عن المباريات الماضية لفريق الاتحاد السكندري ، الأمر الذى أدى إلى أزمات فنية لطلعت يوسف المدير الفنى.

ويغيب عن لقاء إنبي أحمد رفعت مهاجم الاتحاد السكندري والذى يعانى من مزق بسيط فى العضله الضامة.

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ويخضع فريق الاتحاد السكندري عصر اليوم الثالثه عصرًا لاختيار "رابيد تيست" المتفق عليه قبل 48 ساعة من المباريات الرسميه كابروتوكول طبى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكره القدم.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على فريق قوى وعنيد مثل انبى نظرا لزحف جميع الفريق للمنافسه على المراكز المتقدمه حيث لأول مره ينجح سموحه فى خطف المركز الخامس من الاتحاد السكندرى.

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد أجرى اتصالا هاتفيا بطلعت يوسف للاطمئنان على اللاعبين وطالبهم بضروره تحقيق الفوز لمصالحه جميع الثغر المتعطشه للانتطارات