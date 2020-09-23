شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة الخطيب مع فايلر وحقيقة عدم ارتياح المدرب السويسرى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، مؤكداً أن المدرب أبلغ بيبو بعدم شعوره بالراحة بعيداً عن أسرته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الخطيب عقد جلسة أمس مع فايلر لحسم مصيره مع الأهلى، خاصة بعدما شعر بيبو أن المدرب متوتر ولديه "خضة" على نجله وزوجته لتواجده بعيداً عنهم خاصة فى ظروف جائحة كورونا".

وأضاف شوبير، "الخطيب قال لفايلر زعلان ليه إحنا شايلينك على كفوف الراحة، قاله فعلا بس أنا مش مبسوط ولا مرتاح، الخطيب قاله إحنا كنادى مرحبين وعايزينك تكمل معانا بس القرار النهائى لك، بلغنا بقرارك النهائى وليس لدينا أى أزمة فى أى قرار من جانبك، وسينتظر رئيس الأهلى القرار النهائى من فايلر وكل يوم سوف نسمع جديد فى هذا الشأن".

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ويحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

وعن مدرب الزمالك قال شوبير، "الاختيار حالياً منحصر بين الثنائى كالديرون وباتشيكو، مع أن الناس زعلت منى لما قلت إن ممكن فى يوم من الأيام يرجع كارتيرون لتدريب الزمالك، وأكبر دليل أن باتشيكو دلوقتى فى الصورة، رغم أنه خرج من القلعة البيضاء بصورة غير طيبة، وأؤكد القرار النهائى فى هوية المدرب الأجنبى فى يد أمير مرتضى منصور الذى كان يؤيد بشدة عودة فيريرا، وللأمانة هو مدرب كبير واستمراره مع الزمالك كان سيضع الفارس الأبيض فى منطقة أخرى، فهو مدرب رائع ويمتلك السيطرة على اللاعبين وعلى غرفة الملابس، ولكنه اعتذر عن العودة، واللى هيقوله أمير مرتضى منصور هيمشى والمدرب اللى اختاره هو من سيعلن تنصيبه رسمياً مدرباً للزمالك".