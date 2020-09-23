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قصة صور.. "الورد اللى فتح فى جناين الكرة المصرية" فى سن البراءة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الساحرة المستديرة، تعتبر حياة النجوم الشخصية من الجوانب الغامضة التى تحب الجماهير أن تسلط عليها الضوء لاستكشاف تلك الموهبة الكروية التى عشقوها وتغنوا بها، ومن أبرزها صورهم قبل النضوج والتوهج الكروى على المستطيل الأخضر، وقبل الشهرة والتعاملات المحسوبة فى التصريحات أو الظهور الإعلامى، وتعتبر حياة نجوم الكرة فى سن الطفولة من أبرز المراحل التى تحب الجماهير متابعتها والتعرف عليها بشكل أكبر قبل تطول الشكل والجسم وفقاً لعوامل السن أو التى يمارسها.

مؤخراً ظهرت تحديات كثيرة عبر مواقع السوشيال ميديا، مثل عرض الصور فى سن الطفولة وفى الوقت الحالى، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أعادت إليهم فكرة التحدى، ذكريات الزمن الجميل وسن البراءة والعفوية فى عمر الزهور.

الحال بالتأكيد لا يختلف كثيراً عند نجوم الكرة، الذين خطفوا الأضواء فى مراحلهم المختلفة ومع مرور الزمن تغيرت ملاحمهم وشخصياتهم، إلا أن مرحلة الطفولة والبراءة تمثل أهم مرحلة فى حياتهم ظهروا خلالها على فطرتهم دون وجود نمط معين يحدد تصرفاتهم بسبب الشهرة والأضواء.

وهناك عدد كبير من نجوم الكرة الذين خطفوا قلوب الجماهير سواء فى القطبين الأهلى والزمالك، أو حتى مع المنتخب الوطنى، ولم تراهم الجماهير إلا فى سن الشباب وتحمل المسئولية، ويسلط الخليج 365 الضوء على حياة أولئك النجوم فى مراحل سنية سابقة من خلال الصور التالية:

محمد صلاح
محمد صلاح

 

احمد الشيخ
احمد الشيخ

 

احمد حسن
احمد حسن

 

أحمد عادل
أحمد عادل

 

جمال حمزة
جمال حمزة

 

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حازم إمام
حازم إمام

 

حسام وابراهيم
حسام وابراهيم

 

رمضان صبحى
رمضان صبحى

 

سعد سمير
سعد سمير

 

شريف اكرامى ومؤمن زكريا
شريف اكرامى ومؤمن زكريا

 

شيكابالا
شيكابالا

 

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

 

كهربا
كهربا

 

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

 

وليد سليمان
وليد سليمان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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