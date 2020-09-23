شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم من الايجيبشن ليج في مرمى "الدوري التركي" بميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل خمسة من نجوم الكرة المصرية اهتمامات الأندية التركية التي بادرت بإرسال عروض رسمية للحصول على خدماتهم قبل إنطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وتباينت ردود الأفعال داخل الأندية تجاه هذه العروض لاسيما أن هناك من يدرس هذه العروض والبعض الأخر رفض فيما كانت الإصابة بطلة إنهاء الموقف بين الطرفين في حالات أخرى وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

* رامى ربيعة

تمسك مسئولو النادى الأهلى، ببقاء رامى ربيعة مع الفريق بعد تلقيه عرضاً تركياً خلال الساعات الماضية للرحيل عن النادى بداية من الموسم المقبل، وعرض مسئولو الأهلى الأمر على السويسرى رينيه فايلر والذى بدوره رفض التفريط فى خدمات المدافع الدولي، مؤكداً أنه يعد واحدا من أهم عناصره الأساسية فى الخط الخلفي.

*مصطفى محمد

منذ ساعات قليلة أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تلقيه عرضين رسميين من ناديين كبيرين في الدوري التركي، للتعاقد مع مصطفى محمد، هداف الفريق.

وقال مرتضى، عبر قناة ناديه: "بصفة شخصية لا أحب بيع أي لاعب للدوري التركي، ولكن القرار هنا لمجلس الزمالك واللاعب، وسنستطلع رأيه ورؤية الإدارة لاتخاذ القرار النهائي".

يعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 9 أهداف

*عمار حمدى

فيما تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدى بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

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عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا.

*أحمد ياسر ريان

بينما أعلن نادر شوقي، مدير أعمال أحمد ريان، مهاجم الأهلي المعار للجونة، تعثر انتقال اللاعب إلى الدوري التركيوقال شوقي، في تصريحات تليفزيوني "ريان تلقى عرضا بالفعل للرحيل للدوري التركي، لكن ظروف انتهاء الدوري المصري، في نهاية أكتوبر المقبل، أغلقت الباب أمام اللاعب".

وأضاف: "ريان تفهم ذلك، وسيستمر في تجربة إعارته للجونة، لحين حسم مصيره بعد نهاية الموسم، عقب عودته للأهلي الذي يملك عقده".

*باهر المحمدى

وقبل تعرضه للإصابة ، قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادى قاسم باشا التركى أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدى مدافع نادى الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالي وأكد تامر النحاس فى تصريحات تليفزيونية: "مسئولو قاسم باشا كانوا قد استفسروا منذ شهر أو شهر ونصف من مسئولى الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدي". وتابع: "باهر المحمدى تلقى عرضا من قاسم باشا وننتظر تحديد القيمة المالية".