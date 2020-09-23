مفاجآت في التشكيل.. كيف سيواجه الأهلي نادي مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، أن التشكيل المتوقع للأهلي سوف يشهد العديد من التغييرات في مختلف الخطوط حيث سيظهر محمود وحيد أساسيًا لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من الدولي التونسي علي معلول، في المقابل سيشارك رامي ربيعة بدلاً من أيمن أشرف.

وفي وسط الملعب، قرر فايلر الاستعانة بخدمات أحمد فتحي ليكون بجوار الدولي المالي الشاب أليو ديانج.

الوسط الملعب الهجومي سيشهد أيضًا عدة تغييرات بداية من الدفع بعمرو السولية بدلاً من محمد مجدي "أفشة"، كما سيشارك محمود عبد المنعم "كهربا" أساسيًا بالإضافة إلى وليد سليمان.

وسيقود الهجوم مروان محسن بدلاً من المهاجم السنغالي أليو بادجي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقة مكونة من (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - أحمد فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو السولية - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

الأهلي بطل النسخة الحالية يتصدر ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، في المقابل يحتل نادي مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري منذ الجولة الماضية ليحقق اللقب المحلي للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخه.