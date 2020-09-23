صفقة هجومية جديدة في الطريق لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق مالي مع مسئولي واتفورد من خلاله الحصول على خدمات الجناح السنغالي الشاب إسماعيلا سار.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة ليفربول تتواصل حاليًا مع وكيل أعمال إسماعيلا سار لمناقشة البنود الشخصية للاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول سيدفع 32 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إسماعيلا سار البالغ من العمر 22 عامًا.

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وتألق سار بقميص واتفورد في الموسم الماضي على الرغم من هبوط فريقه إلى دوري (تشامبيونشيب) حيث سجل ستة أهداف وصنع مثلهم في 30 مباراة.

سار كان لديه مباراة مميزة مع واتفورد بالموسم الماضي عندما وجه ضربة قوية لليفربول بإلحاق الهزيمة الأولى للريدز بالبريميرليج من خلال تسجيله هدفين في لقاء حسمه واتفورد بنتيجة (3-0).

ويعتبر سار أغلى صفقة في تاريخ واتفورد عندما تم انتدابه في الموسم الماضي قادمًا من ستاد رين بمقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن ليفربول دعّم صفوفه في الصيف الحالي بثلاث صفقات بداية من الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس ولاعب الوسط الإسباني الدولي تياجو ألكانتارا، بجانب تدعيم الهجوم بالتعاقد مع الدولي البرتغالي ديوجو جوتا القادم من فريق وولفرهامبتون.