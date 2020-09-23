بعد أزمته مع بيراميدز.. وكيل رجب بكار يوضح موقفه من الرحيل للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، أنه لا يعرف أسباب إيقاف موكله حتى الآن بعد قرار استبعاده عن التدريبات.

وكيل رجب بكار خرج في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورتس" صباح الأربعاء، قائلاً :"حتى الآن لا أعرف سبب إيقاف رجب بكار، هل هو إداري أو فني؟".

وتابع :"حاولت التواصل مع مسئولي نادي بيراميدز لمعرفة أسباب الإيقاف، كما أريد تحديد شكل طريقة التعامل مع رجب بكار باعتباره لاعبًا كبيرًا".

وأكمل :"رجب بكار لديه عقد مع بيراميدز لمدة أربع سنوات، وإذا قرر الرحيل فلن يكون سوى للأهلي أو الزمالك".

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وكان رجب بكار انتقل إلى صفوف بيراميدز قادمًا من نادي سموحة خلال الانتقالات الصيفية لموسم (2018 - 2019).

وشارك صاحب الـ29 عامًا مع بيراميدز في الموسم الحالي بواقع 26 مباراة (16 مباراة في دوري we المصري + 10 مباريات في الكونفدرالية الأفريقية) صنع من خلالهم هدفين حاسمين.

واستبعد رجب بكار عن آخر ثلاث مباريات مع بيراميدز وتحديدًا أمام المصري البورسعيدي ووادي دجلة إلى جانب لقاء حرس الحدود.

جدير بالذكر أن رجب بكار ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية.