"مفاجأة".. وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس رحيله عن المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف تامر النحاس وكيل أعمال المدرب إيهاب جلال، أسباب رحيل موكله من القيادة الفنية عن فريق مصر المقاصة، موضحًا حقيقة تقديم موكله اعتذارًا أو استقالة للرحيل.

النحاس قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورتس" صباح الأربعاء :"حاليًا يتعرض نادي مصر المقاصة لظروف مالية من خلالها لم يحصل إيهاب جلال على راتبه سوى نصف شهر فقط من أصل ستة شهور ونصف".

وأضاف :"إيهاب جلال تحدث مع وليد هويدي باعتباره نقطة الوصل بالإدارة عن نقطتين الأولى حصول الجهاز الفني على مستحقاته المالية المتأخرة إلى جانب حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة".

وتابع :"إيهاب جلال حصل على وعد بتنفيذ طلباته، كما رفض الرحيل عندما كان الفريق يعاني من حيث مشواره في مسابقة الدوري".

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وواصل :"حتى الآن لم يقدم إيهاب جلال أي اعتذار أو استقالة للرحيل، وأعطينا مهلة لإدارة المقاصة من أجل حصول موكلي على مستحقاته المالية المتأخرة وفي حال حدوث ذلك سيعود لعمله مباشرة".

وعن مستقبل إيهاب جلال بعد الرحيل عن المقاصة، أوضح :"المصري في وقت سابق تفاوض مع إيهاب جلال قبل تعيين علي ماهر، كما حصل (جس نبض) من بيراميدز إلا أن موكلي رفض الرحيل إلا بعد موافقة إدارة المقاصة".

وأنهى :"لا توجد مفاوضات مع بيراميدز حتى هذه اللحظة".

وكان نادي مصر المقاصة أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل إيهاب جلال، ليتم تعيين علي عاشور بإدارة المهام الفنية.

جدير بالذكر أن نادي مصر المقاصة يحتل الترتيب الثامن في مسابقة دوري we المصري برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن نادي سموحة المتواجد في الترتيب الخامس.