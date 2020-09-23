تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية سواء في مسابقة دوري we المصري إلى جانب مسابقة كأس كاراباو الإنجليزية.

ومن المقرر أن يستضيف مساء اليوم فريق نادي مصر نظيره الأهلي على ملعب "الكلية الحربية" ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي حسم لقب الدوري من الجولة الماضية، حيث حقق الفريق الأحمر لقب الدوري للموسم الخامس تواليًا إلى جانب البطولة رقم 42 في تاريخه.

وفي مسابقة كأس كاراباو الإنجليزية، يواجه فريق ليستر سيتي نظيره آرسنال في موقعة نارية لرفاق النني ضمن الدور الـ32.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

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نادي مصر × الأهلي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- دوري أبطال آسيا:

الإستقلال × أهلي جدة .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

الهلال × شباب أهلي دبي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

شاهر خودرو × باختاكور .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 8.

- كأس كاراباو:

ليستر سيتي × آرسنال .. الموعد 8:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.