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رياضة | العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرض لنادي مصر المقاصة من أجل ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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ووفقًا لبرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" فإن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت يفاوض محمد إبراهيم نجم المقاصة والمطلوب في الأهلي المصري.

 

ويواجه النصر السعودي منافسة من ناديي الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع محمد إبراهيم البالغ من العمر 28 سنة.

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