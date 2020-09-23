رياضة | برشلونة يقضي على أحلام كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقضي على أحلام كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في ورطة مع مع إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "سبورت" أن كومان طلب ضم ثلاث لاعبين لكن إدارة النادي رفض هذه الأفكار وتركت اللاعبين يرحلون في الميركاتو الصيفي.

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وأكدت الصحيفة أن كومان طلب التعاقد مع سيرجينو دست لاعب أياكس أمستردام الهولندي لكن بايرن ميونيخ اقترب من التعاقد معه.

وأشارت إلى أن كومان طلب التعاقد مع مواطنيه ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم، ولكن النادي قال له أن لا حاجة لديباي، في ظل وجود عدة لاعبين في مركزه مع الفريق.