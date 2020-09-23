رياضة | قمة مبكرة بين أرسنال وليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قمة مبكرة بين أرسنال وليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي أرسنال ضيفاً على نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب " كينج باور"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يدخل الجانرز والثعالب مواجهة الليلة، بعدما حققا انطلاقة رائعة في الموسم الكروي الجديد بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حصد كلا منهما الست نقاط كاملة في أول جولتين.

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وحقق فريق آرسنال فوزاً صعباً على نظيره وست هام يونايتد 2-1، على إستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، سبقها بفوز كبير على مضيفه فريق فولهام، في افتتاح مباريات المسابقة 3-0.

في المقابل، يتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزاً ثميناً على ضيفه بيرنلي 4-2، في المباراة التى أقيمت على ملعب "كينغ باور" ضمن مواجهات الجولة الثانية، وقبلها اكتسح نظيره وست بروميتش ألبيون المحترف في صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي 3-0.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من قمة "الجانرز" و"الثعالب"، في دور الـ16، الفريق الفائز من مواجهة ليفربول ولينكولن سيتي.