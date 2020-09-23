رياضة | قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قلق في الأهلي قبل جلسة الراحلين مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي اجتماعا هاما مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الصفقات الجديدة التي يسعي الفريق لإبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديد أسماء الراحلين.

وينوي المدرب السويسري مناقشة لجنة التخطيط بخصوص التعاقد مع بعض اللاعبين بعينهم خلال الميركاتو الصيفي وليس مجرد طلب تدعيم مراكز محدد فقط، حيث لديه بعض الأسماء الذي يرغب في ضمها لصفوف الأحمر في الفترة المقبلة.

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وسيتطرق فايلر ايضا لمناقشة ملف المعارين خلال الاجتماع وتحديد اللاعبين الذي يرغب في استعادة خدماتهم بالموسم الجديد، خاصة وأن الموسم الحالي شهد تألق عدد من اللاعبين المعارين أبرزهم محمد شريف المعار لفريق إنبي.

وتسيطر حالة من القلق على أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قبل الاجتماع مع فايلر، وذلك بسبب طلب المدرب الاستغناء عن بعض اللاعبين بينهم سعد سمير مدافع الفريق، والذي ترفض الإدارة رحيله لكونه أحد كباتن الفريق، كما تخشي اللجنة أن يطلب التخلص من بعض اللاعبين الذي تعاقد معهم النادي مقابل ملايين الجنيهات.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعبين الأقرب لمغادرة النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري، جيرالدو وصالح جمعة وجونيور أجايي ووليد أزارو وحسين السيد، بينما يسعي النادي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم بصفقات قوية استعدادا للموسم الجديد.

وتستهدف إدارة الأهلي التعاقد مع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي بعد حسم صفقة طاهر محمد طاهر، حيث يسعي مسئولي القلعة الحمراء لضم يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، وبدر بانون مدافع الرجاء ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة.