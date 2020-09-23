شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: «فايلر» قد يرحل عن الأهلي لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك حالة من الترقب والخوف داخل النادي الأهلي من إمكانية رحيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر عن الفريق.

وقال «شوبير»، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»، إن هناك تفاصيل جديدة في أزمة رحيل فايلر، موكدًا أنه إذا رحل عن الأهلي سيرحل لظروف أسرية وخوفًا من كورونا، خصوصًا وأن مساعده مازال مصاب بالفيروس وعينته هو وعلي لطفي إيجابية».

وأكد «شوبير» أن الأهلي يريد بقاء «فايلر» رغم وجود بند واتفاق مع المدرب يمنحه حق الرحيل في شهر أكتوبر المقبل، مشددًا على أن رحيل «فايلر» لن يكون لسبب مادي، ولكن لظروف أسرية.