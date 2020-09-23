شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: أنا آسف يا «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، ليوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، بسبب انتقاده السابق له ولأداءه مع الزمالك.
وقال «عبدالعال»، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق: «أقدم اعتذاري لكل لاعب في الدوري انتقدته في الفترة الماضية، وأولهم أوباما وبقوله أنا آسف لأني ظلمتك في تحليلي للمباريات».
وتابع: «اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وأنا مدرب حاليًا شايف المعاناة والضغط الرهيب على اللاعبين بسبب ضغط المباريات عشان كدا بعتذر لهم جميعًا».
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